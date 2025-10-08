Sultangazi’de dehşet anları kamerada: Genç kadın balkondan düştü! Eşi tutuklandı

TARTIŞMA ÖLÜMLE SONUÇLANIYORDU

Olay, 4 Ekim saat 20.30 sıralarında Sultangazi Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evli ve bir çocuk annesi Merve Yücel (19), eşi Samet Gündoğdu ile balkonda tartıştığı sırada dengesini kaybederek aşağı düştü. Ağır yaralanan genç kadın ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Alkollü olduğu öğrenilen Samet Gündoğdu, polis ekiplerince gözaltına alındı.

"EŞİM KENDİ İRADESİYLE ATLADI"

Samet Gündoğdu'nun emniyetteki ifadesinde, "Eşimle tartıştık. Sinirlenip eşyaları kırdım ama ona fiziksel olarak zarar vermedim. Eşim kendi iradesiyle balkondan atladı" dediği öğrenildi.

2024 yılında evlenen çiftin bir çocukları olduğu, aralarında herhangi bir uzaklaştırma veya koruma kararının bulunmadığı belirtildi.

"BUNU BANA YAPMA" DİYE BAĞIRMIŞ

Olay sırasında apartmanda bulunan komşulardan Mustafa Ünsal, "O akşam tartışıyorlardı, biz gürültü duyduk. Polisi aradık ama polis gelene kadar olan oldu. Kadın 'Bunu bana yapma' diye bağırdı. Ardından bir ses duyduk, dışarı çıktık, kadın yerde yatıyordu" dedi.

Ünsal, "Merdivenlerde kan vardı, eşyalar kırılmıştı. Daha önce de kavga etmişlerdi. Polis gelip almıştı adamı, 3 gün nezarette kalmıştı" diye konuştu.

KOMŞULAR: "DAHA ÖNCE KAVGA ETMİŞLERDİ"

Mahalle sakinlerinden İntizar Hınç ise, "Bir anda sesler yükseldi, kadın düştü dediler. Gittiğimizde yerde yatıyordu. Eşi başında bağırıyordu 'Beni bırakma, bunu bana yapma' diye. Daha önce de içip kavga ettiğini duyuyorduk" ifadelerini kullandı.

EŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Samet Gündoğdu, savcılık ifadesinin ardından "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan mahkemeye çıkarıldı. Mahkemece tutuklanan Gündoğdu, cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.