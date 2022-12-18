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SULTANGAZİ'de bir gece de 2 lüks otomobilin bir gece de 7 ayrı lüks otomobilin hayalet göstergesi çalındı

SULTANGAZİ'de bir gece de 2 lüks otomobilin bir gece de 7 ayrı lüks otomobilin hayalet göstergesi çalındı
18.12.2022 10:31

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SULTANGAZİ'de bir gece de 2 ayrı lüks otomobilin hayalet göstergesi çalındı. Otomobil sahiplerinin durumu polise bildirmesiyle aynı gece toplam 7 otomobilin hayalet göstergelerinin çalındığı ortaya çıktı.

Yaşam Videoları

Otomobil sahiplerinin durumu polise bildirmesiyle aynı gece toplam 7 otomobilin hayalet göstergelerinin çalındığı ortaya çıktı.
Olay, 17 Aralık Cumartesi gece saatlerinde yaşandı. Eski Habibler ve Cebeci Mahallesi'nde park halindeki iki otomobilin camlarını kıran hırsızlar, hayalet göstergelerini sökerek çaldı. Otomobil sahipleri, sabah erken saatlerde komşularının haber vermesiyle durumdan haberdar oldu. Şikayetçi olmak için emniyete giden otomobil sahipleri, aynı gece toplam yedi otomobilin hayalet göstergelerinin çalındığını öğrendi.

"70 BİN TL ZARARIMIZ VAR"

Otomobilindeki hayalet göstergesi çalınan Engin Demir, "Sabah saatlerinde komşularım durumdan haberdar etti. Aracın yanına geldiğimizde hayalet göstergenin çalındığını gördük. Bizde polise bildirdik. Bizim araçla birlikte bir gecede hatta belki de 2-3 saat içerisinde toplam yedi aracın hayalet göstergesi çalınmış. Camı kırıyorlar. Camı kırdıktan sonra tahminimce 30 saniye içinde hayalet göstergeyi çalıyorlar. Bizim aracımız cadde üzerinde, polis merkezi amirliğine yakın bir bölgede park halindeydi. Nasıl bir cesaret var ben anlamış değilim. Bizim araçta yaklaşık 70 bin TL zarar var" dedi. Polisin olayla ilgili çalışması devam ediyor.

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