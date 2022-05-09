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Sultangazi'de asker konvoyunda yaşanan kaza kamerada

Sultangazi'de asker konvoyunda yaşanan kaza kamerada
09.05.2022 10:55

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İstanbul Sultangazi'de asker konvoyundaki aracın refüje çarparak takla atma anı konvoydakiler tarafından görüntülendi. Kaza dün akşam saatlerinde Yunus Emre Mahallesi Lütfü Aykaç bulvarında meydana geldi. Asker konvoyundaki araçlar tehlikeli şekilde ilerliyordu. Konvoydaki 34 EFG 689 plakalı araç refüje çarparak takla attı. Kaza anı konvoydakiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kazada sürücü Yakup U. ve yanındaki Abdullah P. yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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