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Sultangazi'de arızalanan İETT otobüsü trafiği kilitledi

Sultangazi'de arızalanan İETT otobüsü trafiği kilitledi
06.11.2022 09:47

OTOMATİK OYNAT

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ultangazi'de arıza yapan İETT otobüsü nedeni ile ilçe merkezinde trafik kilitlendi. Yaklaşık bir buçuk saat süren tamirin ardından arıza giderilince trafik yeniden açıldı. Olay dün akşam saat 21.30 sıralarında Sultangazi Uğurmumcu mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Cebeci mahallesi Taksim seferini yapan 36T hattında çalışan körüklü İETT otobüsü Çanakkale Şehitleri caddesi üzerinden Atatürk Bulvarı istikametine dönmek istediği esnada körük kısmı arızalanarak kilitlendi. Trafik akışının yoğun olduğu saatlerde yaşanan arıza nedeni ile bulvarı kullanmak isteyen diğer sürücüler ise zor anlar yaşarken çevre esnafının yönlendirmesi ile trafik akışı yaklaşık bir buçuk saat boyunca ara sokaklar üzerinden sağlanabildi.

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