Sultangazi'de 2 çocuğunu evde bırakıp pazara giden anne, döndüğünde evde yangın çıktı

Olay, Sultangazi Sultançiftliği Mahallesi 29. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yabancı uyruklu anne evde 2 çocuğunu bırakıp pazara çıktı. Annenin dışarıda olduğu esnada bodrum katında evin salonundaki elektrikli sobanın devrilmesi üzerine yangın çıktı. Evden duman çıktığını gören mahalleli itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri vatandaşların yardımıyla evin penceresindeki demir korkuluklarını sökerek mahsur kalan 2 çocuğu kurtardı. Pazardan dönen anne ise çocuklarını bıraktığı evde yangın çıktığını görünce sinir krizi geçirdi. Dumanlardan etkilenen 2 çocuk ambulans ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Öte yandan, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.