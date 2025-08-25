Sultangazi’de 12 yaşındaki Hacı Rabia’dan 4 gündür haber alınamıyor

4 GÜNDÜR KAYIP

İstanbul Sultangazi'de yaşayan 12 yaşındaki Hacı Rabia'dan 4 gündür haber alınamıyor. Küçük çocuğun bulunması için polis ve mahalleli seferber oldu.

OTOBÜSTE GÖRÜNTÜLENDİ

Edinilen bilgilere göre, cuma namazının ardından evden ayrılan Rabia, tek başına bindiği otobüste vatandaşların dikkatini çekti. Küçük kızın, "Karaburun'a yüzmeye gidiyorum" dediği öğrenildi. Aynı gün akşam saatlerinde tekrar otobüste görülen Rabia'nın Mescid-i Selam tramvayına binerek bölgeden ayrıldığı, elinde vatandaşların verdiği düşünülen bir miktar para bulunduğu tespit edildi. O anlar başka bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

AİLE ENDİŞELİ

Rabia'nın dayısı Nur Mistorebia, "Evden çıktı, cuma namazına gitti. Namazdan sonra kayboldu. Yerel habere attık, otobüste görmüşler, polise bildirmişler, korkup kaçmış" dedi.

"4 GÜNDÜR HABER YOK"

Komşulardan Yahia Malikh ise, "Çocuk cuma günü namazdan çıktı. Saat 13.30 civarı. O günden beri buralarda arıyoruz. 4 gün oldu, hiçbir haber yok" diye konuştu.

MAHALLE SEFERBER OLDU

Cebeci Mahallesi Muhtarı İbrahim Demir de kaygılarını dile getirerek, "Cumartesi günü de aynı bölgede görüldüğü bilgisi var. Elinde vatandaşların verdiği para bulunuyordu. Şu anda kayıp durumda, biz de aramaya devam ediyoruz. İnşallah bulunur" ifadelerini kullandı.

POLİS ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Ailenin ihbarı üzerine polis ekipleri kayıp çocuğun bulunması için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameraları incelemeye alınırken, vatandaşlar da sosyal medya üzerinden ilanları paylaşarak arama çalışmalarına destek veriyor.