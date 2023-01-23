Sultangazi Kuzey Marmara Otoyolu’nda tır aniden duran kamyona çarptı

Olay saat 15.30 sıralarında Sultangazi Kuzey Marmara Otoyolu Cebeci Mevkii’nde meydana geldi. İddialara göre; seyir halindeyken yolda ani fren yaparak duran 34 BTD 16 plakalı Cengiz Tekgül hakimiyetindeki kamyona, 34 DPH 437 plakalı Cem Demirbilek kontrolündeki tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyon defalarca devrildi. Olay yerine ihbar üzerine itfaiye, ambulans ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tır ile kamyonetin karıştığı kazada kamyon sürücüsü itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası trafik akışı tek şeritten sağlandı. Kaza anına şahit olduğunu söyleyen Cengiz Kılıç, “15.28 gibi tünelden çıktım. Tırdan dumanlar çıkıyordu, arabanın da takla attığını gördüm. Arabadan sesler geliyordu, vatandaşlarla beraber camı kırdık” dedi.