Sultangazi’de kayıp Elif Acar ağaca asılı bulundu!

Giriş Tarihi: 04 Nisan 2025 00:17 Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2025 00:21

İstanbul Sultangazi'de yaşayan 24 yaşındaki Elif Acar, salı günü saat 13.40 sıralarında evden ayrıldı. Ancak ailesi ve yakınları, kendisinden bir daha haber alamadı. Endişelenen ailesi, durumu yetkililere bildirerek kayıp başvurusunda bulundu.

Cansız Bedeni Sabah Saatlerinde Bulundu

Genç kadının kaybolmasının üzerinden saatler geçerken, bugün sabah saatlerinde Acar'ın cansız bedeni, evinin yakınındaki bir ağaca asılı halde bulundu. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis Geniş Güvenlik Önlemleri Aldı

Bölgeye gelen ekipler, olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alarak inceleme başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri, çevrede detaylı çalışma yaparken, Acar'ın ölüm nedeninin belirlenmesi için cesedi Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Soruşturma Başlatıldı

Elif Acar'ın ölümüne ilişkin polis ekipleri tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Olayın intihar mı yoksa başka bir nedenden mi kaynaklandığı yapılacak incelemeler sonucunda netlik kazanacak.