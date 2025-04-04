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Sultangazi’de kayıp Elif Acar ağaca asılı bulundu!
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Sultangazi'de kayıp Elif Acar ağaca asılı bulundu!

Giriş Tarihi: 04 Nisan 2025 00:17 Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2025 00:21

Salı günü öğleden sonra evden ayrılan 24 yaşındaki Elif Acar'dan haber alınamıyordu. Genç kadının cansız bedeni sabah saatlerinde evinin yakınındaki bir ağaca asılı halde bulundu. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

İstanbul Sultangazi'de yaşayan 24 yaşındaki Elif Acar, salı günü saat 13.40 sıralarında evden ayrıldı. Ancak ailesi ve yakınları, kendisinden bir daha haber alamadı. Endişelenen ailesi, durumu yetkililere bildirerek kayıp başvurusunda bulundu.

Cansız Bedeni Sabah Saatlerinde Bulundu
Genç kadının kaybolmasının üzerinden saatler geçerken, bugün sabah saatlerinde Acar'ın cansız bedeni, evinin yakınındaki bir ağaca asılı halde bulundu. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis Geniş Güvenlik Önlemleri Aldı
Bölgeye gelen ekipler, olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alarak inceleme başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri, çevrede detaylı çalışma yaparken, Acar'ın ölüm nedeninin belirlenmesi için cesedi Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Soruşturma Başlatıldı
Elif Acar'ın ölümüne ilişkin polis ekipleri tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Olayın intihar mı yoksa başka bir nedenden mi kaynaklandığı yapılacak incelemeler sonucunda netlik kazanacak.

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