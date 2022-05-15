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Sultanbeyli’de tekstil atölyesinde korkutan yangın

Sultanbeyli’de tekstil atölyesinde korkutan yangın
15.05.2022 09:41

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Sultanbeyli’de bir tekstil atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Atölyeden dumanların yükseldiği anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Sultanbeyli Abdurrahman Gazi Mahallesi Van Sokak'ta bulunan bir tekstil atölyesinde saat 08.00 sıralarında yangın çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek alandaki bezlere sıçradı. Yangını gören vatandaşlar polis, itfaiye ve ambulans ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. İş yerinde büyük oranda maddi hasar oluşurken polis olayla ilgili çalışma başlattı. Öte yandan, işyerinden dumanların yükseldiği anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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