Sultanbeyli’de minibüs kazası: 9 yaralı

Kaza, saat 03.00 sıralarında TEM Otoyolu Sultanbeyli mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 34 YB 3412 plakalı minibüs ile aynı yönde ilerleyen 37 AAZ 038 plakalı minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüslerde bulunan 9 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri ve çevredeki vatandaşların yardımıyla minibüslerde sıkışan yaralılar çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.