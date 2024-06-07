Sultanbeyli, Abdurrahmangazi Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinin girişinde, önceki gün öğle saatlerinde başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Henüz sebebi açıklanmayan bir nedenden ötürü iki kadın arasında başlayan sözlü tartışma, aniden şiddetli bir çatışmaya evrildi. Görgü tanıklarının ifadesine göre, her iki kadın da birbirine önce el çantalarıyla vurdu, ardından ise yumruk ve tekmelerle saldırdı.

Kavganın şiddetlenmesiyle birlikte kadınlardan biri yere düşerken, diğer kadın saldırıya devam etti. Yerde yatan kadına tekme ve yumrukların ardı ardına indiği görüldü. Bu sırada çevrede toplanan vatandaşlar müdahale etmekte zorlanırken, olay yerine daha sonra gelen kadınların yakınları da kavgaya karıştı.

Olay, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kayıt altına alındı. Görüntülerde, tarafların birbirine şiddet uyguladığı, yerde yatan kadının saçlarının çekildiği ve yüzüne defalarca vurulduğu açıkça görülüyor. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.