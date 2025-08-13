Son Dakika
Başkan Erdoğan büyük coşkuyla karşılandı! Kıraç'tan Azer Bülbül'e… "Ben de deliler gibi aşığım size"
Sultanbeyli’de işkenceli motosiklet gasbı: 2 kişiyi darbeden 6 şüpheli tutuklandı

Sultanbeyli’de 2 kişiyi tehdit edip motosikletini gasbeden, darbedip cep telefonuyla kayıt altına alan 6 şüpheli polis operasyonuyla yakalanarak tutuklandı

Olay, 30 Temmuz'da Sultanbeyli Hasanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. R.K. (32) ve Y.H. (32), telefonla arayan kişiler tarafından tehditle 50 bin lira istenmesi üzerine buluşma teklifini kabul etti.

Motosikleti Gasbettiler
Buluşma yerinde E.B. (20), H.E.K. (18), T.Y.E. (18), Y.M. (20), M.M.B. (20) ve M.T.B. (20) silah göstererek Y.H'ye ait motosikleti gasbetti. Şüpheliler, mağdurları bir süre alıkoyarak darbetti ve o anları cep telefonuyla kaydetti.

Polis Ekipleri Operasyon Düzenledi
Mağdurların şikayeti üzerine harekete geçen Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri adreslerinde gözaltına aldı.

Tutuklandılar
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, "nitelikli yağma", "kasten yaralama", "tehdit" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından tutuklandı.

