Sultanbeyli’de işkenceli motosiklet gasbı: 2 kişiyi darbeden 6 şüpheli tutuklandı

Olay, 30 Temmuz'da Sultanbeyli Hasanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. R.K. (32) ve Y.H. (32), telefonla arayan kişiler tarafından tehditle 50 bin lira istenmesi üzerine buluşma teklifini kabul etti.

Motosikleti Gasbettiler

Buluşma yerinde E.B. (20), H.E.K. (18), T.Y.E. (18), Y.M. (20), M.M.B. (20) ve M.T.B. (20) silah göstererek Y.H'ye ait motosikleti gasbetti. Şüpheliler, mağdurları bir süre alıkoyarak darbetti ve o anları cep telefonuyla kaydetti.

Polis Ekipleri Operasyon Düzenledi

Mağdurların şikayeti üzerine harekete geçen Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri adreslerinde gözaltına aldı.

Tutuklandılar

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, "nitelikli yağma", "kasten yaralama", "tehdit" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından tutuklandı.