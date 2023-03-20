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Sultanahmet Camii'nin mahyası asıldı: "Hoşgeldin 11 ayın sultanı"

Sultanahmet Camii'nin mahyası asıldı: "Hoşgeldin 11 ayın sultanı"
20.03.2023 18:25

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Osmanlı mirası mahyalar Ramazan ayı öncesi hazırlanarak camilere asılmaya başlandı. Sultanahmet Camii’ne asıl mahya Ayasofya Camii’nin manzarasıyla birleşince ortaya çıkan eşsiz manzara dron ile görüntülendi. Ramazan ayına kısa bir süre kala Osmanlı mirası mahyalar da camilere bir bir asılmaya başlandı. Geçtiğimiz Cuma günü Eyüpsultan Camii'ne “Namaz Kalbin Huzurudur” yazılı mahya Osmanlı'nın son mahyacısına çıraklık yapan, günümüzün son mahya ustalarından Kahraman Yıldız ve 6 kişilik ekibi tarafından yerleştirilmişti. Bugün de Kahraman usta ve ekibi, Ayasofya Camii’nde bulunan atölyede hazırlanan "Hoşgeldin 11 ayın sultanı" yazılı mahyayı Sultanahmet Camii'ne astı. Tarihi camiye asılan mahya havadan görüntülendi. Sultanahmet Camii’ne asıl mahya Ayasofya Camii’nin manzarasıyla birleşince ortaya eşsiz görüntüler çıktı.

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