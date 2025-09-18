Sular çekildi, barajın ortasındaki kayalık karada kaldı

Almus Baraj Gölü'nde su seviyesinde yaşanan düşüş dikkat çekiyor. Yaklaşık 52 yıldır tarımsal sulama, elektrik üretimi ve balıkçılıkta önemli rol üstlenen baraj gölünde, kurak geçen havaların etkisiyle su kıyıdan yaklaşık 150 metre çekildi, seviye ise yaklaşık 10 metre düştü. Su çekilmesiyle birlikte daha önce yalnızca tekneyle ulaşılabilen Malkayası olarak bilinen kayalığa artık yürüyerek geçilebiliyor.

Bölgede kuraklık yaşandığını söyleyen Almus Belediye Başkanı Bekir Özer, ''Kışın özellikle güzel kar yağdı ama mayın ayından itibaren hiç yağmur yağmadı. Biz aslında karı görünce çok sevinmiştik. Peşinden nisan ve mayıs aylarında yağmur yağmayınca tabii ki bütün Türkiye'de olduğu gibi Almus'ta da bir kuraklık baş gösterdi. Bu yağışlardan dolayı Almus barajımızda su seviyesi düştü. Şu anda Almus'tan günlük çıkan su metreküp sayımız 1 milyon metreküp, giren ise 250 bin metreküp. Daha önce nisan-mayıs aylarında 4-5 milyon metreküp buraya su giriyordu dedi.