PODCAST CANLI YAYIN
Sulama kanalına düşen araçtan doktorun cesedi çıktı
Haberler Yaşam Videoları

Sulama kanalına düşen araçtan doktorun cesedi çıktı

Giriş Tarihi: 18 Kasım 2024 17:39 Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2024 17:39

Mersin'in Tarsus ilçesinde kanal içerisinde suya gömülü olarak bulunan araçta yer alan diş doktorunun cansız bedenine ulaşıldı. Alınan bilgiye göre, Tarsus'a bağlı ovada yer alan Baharlı Mahallesi girişinde yer alan DSİ pompa istasyonu yanındaki akar durumdaki kanalda bir aracın tavan kısmını fark eden vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye giden Mersin Büyükşehir Belediyesi dalgıç ekipleri, aracın olduğu noktaya ulaşınca, araç içerisinde bir kişinin cansız bedeni olduğunu belirlediler. Gece saatlerinde suya düştüğü tahmin edilen araç, vinç yardımıyla sudan çıkartıldı. Yapılan incelemede ölen şahsın 55 yaşında ve Tarsus Ağız-Diş Sağlığı Hastanesi'nde görevli doktor Murat Çeviktürk olduğu belirlendi. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

SIRADAKİ VİDEO
Boşanmak istediği eşi bacağından vurdu: O anlar kameralarda
18.11.2024Pazartesi
Zonguldak'ta yaşlı adam yalnız yaşadığı evde yanarak öldü
18.11.2024Pazartesi
Bahçelievler’de korkutan çatı yangını
18.11.2024Pazartesi
Karabük'te kanala düşen otomobil duvara çarptı: 1 ölü 3 yaralı
17.11.2024Pazar
Mezarlıkta park halindeki araçta iki kişi ölü bulundu
17.11.2024Pazar
Bunlar da Var
Milyoner’de yok artık dedirten an! 02:51
Milyoner'de yok artık dedirten an!
17.11.2024Pazar
Narin Güran cinayetinin itirafçısı Nevzat Bahtiyar’ın oğlundan A Haber’e özel açıklamalar! Babamı tehdit etmiş... 03:32
Narin Güran cinayetinin itirafçısı Nevzat Bahtiyar'ın oğlundan A Haber'e özel açıklamalar!
17.11.2024Pazar
Elazığ’da 2 gencin hayatını kaybettiği feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı 03:14
2 gencin hayatını kaybettiği feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı
18.11.2024Pazartesi
Pegasus uçağında korku dolu anlar! 3 kez düşme tehlikesi! 00:38
3 kez düşme tehlikesi! Pegasus uçağında korku dolu anlar!
18.11.2024Pazartesi
CANLI YAYIN
SON DAKİKA