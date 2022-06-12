Haberler Yaşam Videoları Sudan'da 15 bin 800 koyunun bulunduğu gemi battı

Sudan'da 15 bin 800 koyunun bulunduğu gemi battı

Sudan'da 15 bin 800 koyunun bulunduğu gemi battı
12.06.2022 14:14

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 03:06
Tırla otomobilin çarpışması...
Yaşam 01:39
Alacak verecek meselesi kanlı...
Yaşam 05:18
50’ye yakın kişinin...
Yaşam 05:18
Diyarbakır'da 25 katlı binada...
Yaşam 01:36
İzmir’de köpek tartışması...
Yaşam 01:04
Cani adam boşanma aşamasındaki...
Yaşam 00:20
Tuzla’da yol verme kavgası...
Yaşam 02:10
Kamyonet kasasında aile boyu...
Yaşam 03:33
Dengesini kaybederek 10...
Yaşam 01:06
Ankara’da sağanak yağış...
Yaşam 01:24
Seyir halindeki aracın önünü...
Yaşam 04:07
Suçüstü yakaladığı hırsızların...

Kızıldeniz’in Sudan kıyıları yakınlarında içinde 15 bin 800 koyunun bulunduğu geminin batması sonucu, tüm hayvanlar hayatını kaybetti. Sudan’ın liman kenti Suakin'den sabah saatlerinde içinde bulunan 15 bin 800 koyun ile ayrılan Badr 1 isimli gemi battı. Suudi Arabistan’a doğru hareket eden geminin, maksimum 8 bin hayvan taşıma kapasitesine sahip olduğu öğrenildi. Kazanın bu nedenle yaşanmış olabileceğini söyleyen yetkililer, tüm mürettebatın kurtarıldığını açıkladı. Denize düşen binlerce hayvanın ekonomik ve çevresel sorunlara neden olabileceği de aktarıldı. Geçen ay Suakin limanında çıkan yangında bölgede büyük hasar oluşmuş, kazanın nedeni ise belirlenememişti.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA