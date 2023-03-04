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Suçüstü yakalanıp bekçilere levye ile saldıran hırsızlar böyle yakalandı

Suçüstü yakalanıp bekçilere levye ile saldıran hırsızlar böyle yakalandı
04.03.2023 00:05

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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir cep telefonu dükkanına giren hırsızlar, bekçiler tarafından suçüstü yakalandı. Bekçileri görünce arkadaşını bıçakla rehin aldı, yakalanmaktan kurtulamadı. Levye ile bekçilere saldıran zanlılar, bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Olay, gece saat 04.00 sıralarında Reyhanlı ilçesinde yaşandı. Bir cep telefonu dükkanına giren 2 hırsız, bekçilerin fark etmesi ile suçüstü yakalandı. Bekçileri görünce arkadaşını bıçakla rehin alan hırsızlar yakalanmaktan kurtulamadı. Levye ile bekçilere saldıran zanlılar, bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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