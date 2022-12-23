Suçu üstlenen sanık Muhammed Eren A. hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi

Bakırköy Adliyesi'nde kızına cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle Ağır Ceza Mahkemesi'nde sanık olarak yargılanan M.A. 8 Mart günü görülen karar duruşmasında 15 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Duruşmanın bitmesinin ardından sanık M.A.'nın oğlu Muhammed Eren A. ve Koray Emir A. adliye koridorunda cinsel istismar mağduru müştekinin avukatı Mehmet Hakkı Çezik'e yumruk ve tekmeyle saldırmıştı.

Olayda 2 kişi gözaltına alınmıştı. Olayın ardından Muhammed Eren A. ve Koray Emir A. tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, ardından ilk celsede adli kontrol şartı ile tahliye edilmişti.

Bakırköy 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanıklar Muhammed Eren A., Koray Emir A. hazır bulundu. Duruşmaya müşteki avukat Mehmet Hakkı Çezik ve müşteki avukatı katıldı. Duruşmada açıklanan bilirkişinin raporuna göre, avukatı darbeden sanığın Koray Emir A. olduğunun tespit edildiği aktarıldı. Sanık Koray Emir A., "Ben olayla ilgili çoğu şeyi hatırlamıyorum bir kargaşa anı vardı. Ben mi yumruk attım hatırlamıyorum" dedi. Muhammed Eren A., "İlk yumruğu ben attım diye hatırlıyorum" şeklinde konuştu.

Müşteki avukat Mehmet hakkı Çezik savunmasında, "Ben iki darbe aldım Koray yüzümü yumrukluyor Muhammet Eren de yerde kafamı tekmeledi. Bilirkişi raporu eksik görüntülerde de çok bellidir. Her şey kabak gibi ortadadır ben ayakta çok sert 2 darbe yedim" dedi.

Mahkeme, duruşmada suçu üstlenen sanık Muhammet Eren A. hakkında kardeşinin suçunu üstlendiği gerekçesiyle 'suçu üstlenme' suçundan hakkında Bakırköy Adliyesine suç duyurusunda bulunulmasına karar verirken soruşturma kapsamında hazırlanan iddianameyle beraber dosyaların birleştirilmesine ve duruşmanın ertelenmesine hükmetti.

İddianameden,

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 8 Mart 2022'de avukat olan müşteki Mehmet Hakkı Çezik'in cinsel istismar mağdurunun vekilliğini yaptığı ve yargılama neticesinde mahkemenin cinsel istismar sanığına 15 yıl hapis cezası verdiği belirtilmişti. İddianamede davanın karara bağlanmasının ardından cinsel istismar suçundan hapis cezası alan sanığın oğulları Muhammed Eren A. ile Koray Emir A'nın müştekiye saldırarak, darp ettikleri belirtilmişti. İddianamede duruşmadan bir gün önce ise, sanıklardan birinin müştekiyi arayarak hakaret ettiği belirtilmişti. Sanıkların duruşma öncesinde de müştekinin yanına giderek "seninle birazdan ilgileneceğiz" diyerek tehdit ettiği iddianamede aktarılmıştı. Sanıklar Muhammed Eren A. ile Koray Emir A. hakkında 'basit tehdit', 'hakaret' ve 'kasten yaralama' suçlarından ayrı ayrı 3 yıl 3 aydan 9 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep edilmişti.