Haberler Yaşam Videoları Suçluların korkulu rüyası Drone filosu

Suçluların korkulu rüyası Drone filosu

Suçluların korkulu rüyası Drone filosu
08.02.2022 14:44

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 04:47
Mihriban Hurmacı yaşadığı...
Ana Sayfa 00:34
Tekmeledi ve ayakkabı...
Ana Sayfa 00:28
Patlama anı kamerada
Ana Sayfa 07:56
Suikastın sır isimleri deşifre...
Ana Sayfa 01:23
TTB Başkanı Şebnem Korur...
Ana Sayfa 02:05
Teslim olan teröristten...
Ana Sayfa 01:58
Muayene istasyonunda feci ölüm
Ana Sayfa 02:12
Yapılandırmada tarihi rekor!
Ana Sayfa 01:36
Kartal'da okul servisi ile...
Ana Sayfa 00:15
Işın Karaca'dan kötü haber!
Ana Sayfa 00:12
Vladimir Putin basın...
Ana Sayfa 02:53
Uludağ’da Aleyna Tilki şovu!

Sakarya’da İl Emniyet Müdürlüğü'nün ‘Drone Filosu’ destekli operasyonunda 9 uyuşturucu satıcısı yakalanarak cezaevine gönderildi. Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya tarafından açıklanan ‘Drone Filosu’ şehirdeki operasyonlarda kullanılmaya başlanıldı. Suçluların adeta korkulu rüyası haline gelen drone'lar ile ilk başarılı operasyona imza atıldı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA