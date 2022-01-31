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İstanbul Beylikdüzü’nde köpeğin karda kayak keyfi kamerada

İstanbul Beylikdüzü’nde köpeğin karda kayak keyfi kamerada
31.01.2022 09:37

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İstanbul Beylikdüzü’nde bir aile köpeklerine karda kayak yaptırdığı görüntüler cep telefonu kamerası ile kaydetti. 6 yaşındaki Tommy isimli köpek bazen tek başına bazen ise sahibi ile birlikte kayak yapması renkli görüntüler oluşturdu. Beylikdüzü Yaşam Vadisi’nde fotoğraf sanatçısı Alp Alper, cep telefonu ile bir köpeğin karda kayak yapmasını kaydetti. Sevimli köpek Yaşam Vadisi'nde bulunan bir tepeden aşağı doğru sahibinin bırakması ile kayıyor. Daha sonra sahibi tekrar onu tepeye çıkartıp bu sefer birlikte kayıyor. Köpeğin ise halinden gayet memnun tavırları ise izleyenleri gülümsetti. Köpeklerini kaydıran aile çevredeki vatandaşların da ilgisini çekti.

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