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Sözlü tartışma tencere kapağıyla saldırıya dönüştü o anlar kameraya yansıdı

Sözlü tartışma tencere kapağıyla saldırıya dönüştü o anlar kameraya yansıdı
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Avcılar’da sokak ortasına araba bırakma nedeniyle yaya ile sürücü arasında kavga çıktı. Yaşanan olayda yaya sürücüye tencere kapağıyla vurdu. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Olay Denizköşkler Mahallesi’nde dün öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre pazara giden bir adam ile sürücü arasında arabayı sokak ortasına park etme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga esnasında yaya olan vatandaş elindeki tencere kapağıyla sürücüye vurdu. Araya diğer vatandaşların girmesiyle kavga kısa sürede yatıştırıldı. Olay sonrası taraflar birbirinden şikayetçi oldu.

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