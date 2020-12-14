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Sosyal medya Zeynep Naz Avcı'yı konuşuyor! Stanford Üniversitesi'ne kabul aldığını öğrenince sevinçten deliye döndü

Sosyal medya Zeynep Naz Avcı'yı konuşuyor! Stanford Üniversitesi'ne kabul aldığını öğrenince sevinçten deliye döndü
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İzmir'de okuyan ve arkadaşlarıyla yaptığı online görüşme sırasında Stanford Üniversitesi'ne kabul aldığını öğrenen Zeynep Naz Avcı'nın sevinci sosyal medyada gündem oldu.


İzmir'de öğrenim görev ve online görüşmesi sırasında Stanford Üniversitesine kabul edildiğini öğrenen Zeynep Naz Avcı'nın sevinç çığlıkları, sosyal medyada gündem oldu.

Bahçeşehir Koleji İzmir 50. Yıl Fen ve Teknoloji Lisesinde öğrenim gören Zeynep Naz Avcı, uzun süredir dünyanın en önemli üniversiteleri arasında gösterilen Stanford Üniversitesinin hayalini kuruyordu.

Büyük emek veren ve sonucuna internet üzerinden bakan Zeynep Naz Avcı, o anlarda online görüşme halindeydi. Üniversiteye kabul edildiğini haberini alan Avcı, bir anda sevinç çığlıkları attı. Sosyal medyada paylaşılan video ise bir anda en çok konuşulanlar arasına girdi ve viral oldu.

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği ile Felsefe Bölümlerinden kabul alan Zeynep Naz Avcı, o anları ise, "Buraya yıllardır hayalini kurup deli gibi emek vermiş ve sonucunda da Stanford Üniversitesi'nden kabul almış bir Naz çizelim!" mesajıyla paylaştı.

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