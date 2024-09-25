SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Sosyal medya fenomeni Kübra Aykut canına kıydı!
Haberler Yaşam Videoları

Sosyal medya fenomeni Kübra Aykut canına kıydı!

Giriş Tarihi: 25 Eylül 2024, 12:34 Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2024, 12:34

Kendime layık damat bulamıyorum" diyerek kendi kendine düğün yapan Dilan-Engin Polat çiftinin avukatı Enes Çetinkaya'nın sevgilisi Tiktok fenomeni Kübra Aykut 5'inci kattan atlayarak intihar etti. Aykut'un intihar etmeden önce geriye bıraktığı mektupta "Kendi hür irademle atladım. Nasıl da şaşırttım ama yine sizi" yazdığı ortaya çıktı. Öte yandan Kübra Aykut’un ortaya çıkan intihar mektubunda “Kendi hür irademle atladım” ifadesi dikkat çekti. Sosyal medyada birçok kişi olayın cinayet olabileceğine de dikkat çekerek “İntihar eden kişi neden mektubuna ‘hür irademle atladım’ diye başlar ki” sorusunu sordu. Kübra Aykut'tan geriye ölmeden 5 saat önce çektiği ve verdiği kilolardan şikayetçi olduğu paylaşımı kaldı.


SIRADAKİ VİDEO
Bursa’da silah çeken boksör özel harekat baskınıyla yakalandı
25.09.2024Çarşamba
Sıcak hava geri geliyor! Meteoroloji: İstanbul'da termometreler 30 dereceyi görecek
25.09.2024Çarşamba
Esra Erol’daki Veysel Yurulmaz'ı kim öldürdü? Caner o evden aktardı
24.09.2024Salı
Uşak'ta kaza: 2 ölü, 2 yaralı!
24.09.2024Salı
Kazada ölen hemşire kızının cenazesini alan anne yürekleri dağladı: "Yükümü aldım gidiyorum"
24.09.2024Salı
Bunlar da Var
Antalya Aksu’da Motosiklet Kazası: 2 ölü! 02:07
Antalya'da Motosiklet Kazası: 2 ölü!
24.09.2024Salı
TikTok fenomeni Kübra Aykut 5’inci kattan atlayarak intihar etti! İşte son paylaşımları 03:44
TikTok fenomeni Kübra Aykut 5'inci kattan atlayarak intihar etti!
24.09.2024Salı
Uşak’ta kaza: 2 ölü, 2 yaralı! 00:53
Uşak'ta kaza: 2 ölü, 2 yaralı!
24.09.2024Salı
Trabzonspor’dan sert tepki: Futbolun kalbine saplanan hançer 00:14
Trabzonspor'dan sert tepki: Futbolun kalbine saplanan hançer
24.09.2024Salı
CANLI YAYIN
SON DAKİKA