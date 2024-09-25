Sosyal medya fenomeni Kübra Aykut canına kıydı!

Kendime layık damat bulamıyorum" diyerek kendi kendine düğün yapan Dilan-Engin Polat çiftinin avukatı Enes Çetinkaya'nın sevgilisi Tiktok fenomeni Kübra Aykut 5'inci kattan atlayarak intihar etti. Aykut'un intihar etmeden önce geriye bıraktığı mektupta "Kendi hür irademle atladım. Nasıl da şaşırttım ama yine sizi" yazdığı ortaya çıktı. Öte yandan Kübra Aykut’un ortaya çıkan intihar mektubunda “Kendi hür irademle atladım” ifadesi dikkat çekti. Sosyal medyada birçok kişi olayın cinayet olabileceğine de dikkat çekerek “İntihar eden kişi neden mektubuna ‘hür irademle atladım’ diye başlar ki” sorusunu sordu. Kübra Aykut'tan geriye ölmeden 5 saat önce çektiği ve verdiği kilolardan şikayetçi olduğu paylaşımı kaldı.