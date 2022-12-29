Haberler Yaşam Videoları Sosyal medya fenomeni Gaga Bulut'a 'cinsel şantaj' gözaltısı!

Sosyal medya fenomeni Gaga Bulut'a 'cinsel şantaj' gözaltısı!

Sosyal medya fenomeni Gaga Bulut'a 'cinsel şantaj' gözaltısı!
29.12.2022 18:09

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 02:32
Sincan'da korkutucu sesler...
Yaşam 04:09
Ankara’daki 6 farklı narkotik...
Yaşam 00:18
Geri giden römork takılı...
Yaşam 00:42
Kanada'da kar fırtınası: Deniz...
Yaşam 01:37
D-100 ve Anadolu Otoyolu’nda...
Yaşam 01:47
Seyir halindeyken refüje çıkan...
Yaşam 01:01
Yine CHP'li İBB yine arıza!...
Yaşam 01:25
Tamir için çıktığı çatıdan...
Yaşam 02:05
İznik’te korkutan yangın
Yaşam 01:14
Kamyonet ile bisiklet...
Yaşam 02:19
Lisede arkadaşlarını darp...
Yaşam 01:10
Tekirdağ’da seyir halindeki...

Sosyal medya fenomeni Gaga Bulut olarak tanınan Bulut Altuğ, İzmir Siber Polisi tarafından gözaltına alındı. Sosyal medya üzerinden bazı kişilerle yaptığı cinsel içerikli sohbetlerde kaydettiği çıplak fotoğraflar üzerinden Altuğ'un, kişilere karşı "hayvanlara yardım bahanesiyle" şantaj yapıp para aldığı iddia edildi

Yaşam Videoları

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2018'de İzmir'de 2 erkek çocuğunu öpüştürdüğü videoyu sosyal medyadan yayınladığı gerekçesiyle yargılandığı davada 17 yıl hapse çarptırılıp sonra tahliye edilen sosyal medya fenomeni Bulut Altuğ'a ait 'iamgagabulut' adlı Instagram hesabını takibe aldı.

Ekipler, 'Gaga Bulut' olarak bilinen fenomen Bulut Altuğ'un, sosyal medya uygulamasından kanal açıp, cinsel içerikli videolar paylaştığı, bu fotoğraf ve videolardaki kişilere ait görselleri kaldırmak için şantaj yaptığını belirledi. Polis, hakkında 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirmek' ve 'şantaj' suçlarından soruşturma açılan Altuğ'a ait adrese bu sabah operasyon düzenledi. Gözaltına alınan Altuğ'a ait çelik kasada, suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 500 bin lira değerinde altın ve para ele geçirildi.

SON DAKİKA