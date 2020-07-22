Son dakika: Yenibosna'da fazla yolcu alan İETT şoförüne ceza kesildi! Korona tedbirlerini hiçe saydı

22.07.2020 11:57

Yenibosna'da trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde ayakta fazladan 14 yolcu alan İETT şoförüne 3148 TL ceza kesildi. Kesilen cezanın ardından ve fazla yolcuların otobüsten inmesiyle otobüs güzergahında ki yolculuğuna devam etti.