Son dakika: Yavru ayıyı vurmuştu! O şahsa 27 bin lira ceza

10.07.2020 13:18

Son dakika haberine göre Artvin Arhavi'de ormanlık alanda yavru ayıyı vurup yaralayan ve ardından köpekleri üzerine salan Tanju Çakmak isimli şahıs gözaltına alındı. Şahsa ayrıca, Artvin Milli Parklar ve Doğa Koruma Müdürlüğü tarafından da 27.777 TL İdari para cezası yazıldı.

İlçedeki ormanlık bir alanda tüfekle yaraladığı ayı yavrusunu köpeklere boğdurmaya çalışan ve görüntülerini sosyal medyadan paylaşan Tanju Çakmak'a tepki yağdı.

Artvin Valiliğinden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, Arhavi ilçesinde tüfekle vurduğu ayı yavrusuna köpekleri saldırtan kişinin kısa sürede jandarma ekiplerince yakalanarak hakkında adli ve idari işlem başlatıldığı kaydedildi.

Hayvan Hakları Federasyonunun (HAYTAP) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da şahıs hakkında suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.

27 BİN TL CEZA

Şahsa ayrıca, Artvin Milli Parklar ve Doğa Koruma Müdürlüğü tarafından da 27.777 TL İdari para cezası yazıldı.