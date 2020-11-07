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SON DAKİKA VİDEOSU: Ayda bebek taburcu oldu! Ayda Gezgin babasının kucağında hastaneden ayrıldı! İşte o anlar...

SON DAKİKA VİDEOSU: Ayda bebek taburcu oldu! Ayda Gezgin babasının kucağında hastaneden ayrıldı! İşte o anlar...
07.11.2020 18:12

İzmir'deki depremde enkazdan 91 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin, tedavisinin ardından taburcu edildi. Ayda, hastaneden babası Uğur Gezgin'in kucağında üzeri bir ceket ile örtülerek ayrıldı.


İzmir'de, 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde 91 saat sonra Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından çıkarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin, tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Hastanesinden taburcu edildi.

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Hastaneden babası Uğur Gezgin'in kucağında üzeri bir ceket ile örtülerek ayrılan Ayda, bir otomobile bindirildi.

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