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SON DAKİKA VİDEO: 8 terörist kazdıkları çukurda öldürüldü

SON DAKİKA VİDEO: 8 terörist kazdıkları çukurda öldürüldü
18.11.2020 16:52
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Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı: Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Bölgeye sızmak amacıyla tünel kazdığı İHA'lar ile tespit edilen 8 PKK/YPG’li terörist, ateş destek vasıtaları ile kazdıkları çukurda etkisiz hale getirildi.


Yurt içi ve yurt dışında güvenlik güçlerinin bölücü terör örgütü elemanlarıyla mücadelesi devam ediyor. Güvenlik güçlerinin mücadelesine İHA ve SİHA'lar da etkin bir şekilde destek veriyor. Milli Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada İHA'larla 8 teröristin tespit edildiğini açıkladı.

"KAZDIKLARI ÇUKURDA..."
Bakanlığın Twitter sayfasından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi "Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Bölgeye sızmak amacıyla tünel kazdığı İHA'lar ile tespit edilen 8 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtaları ile kazdıkları çukurda etkisiz hale getirildi."

Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Bölgeye sızmak amacıyla tünel kazdığı İHA&#39;lar ile tespit edilen 8 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtaları ile kazdıkları çukurda etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/2z2WitBySh

&mdash; T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 18, 2020

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