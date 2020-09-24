Son dakika: Tuzla'da polisleri tehdit eden sahıs adliyeye sevk edilirken yine tehdit etti: Görüşeceğiz

24.09.2020 14:56

Son dakika haberine göre, Tuzla'da maske takmayarak polise mukavemette bulunduğu ve sosyal medya üzerinden bir kişiyi tehdit ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli, adliye sevk edildi. Cihan A., polis aracına bindirildikten sonra kendisine yöneltilen “teşkilat kim” sorusuna, “görüşeceğiz” diye yanıt verdi.

Tuzla'da maske takmadığı gerekçesiyle kendisinin kimliğini isteyen polis memurlarına mukavemet eden ve polise "sen zor kullan, o zaman görüşürüz" diyen şahıs adliyeye sevk edildi.





