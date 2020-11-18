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SON DAKİKA: Türkiye'ye suikast ve bombalı eylem için gönderilen PKK'lı tutuklandı

SON DAKİKA: Türkiye'ye suikast ve bombalı eylem için gönderilen PKK'lı tutuklandı
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Son dakika haberine göre, Suriye'den suikast ve bombalı eylem yapmak için başkasına ait kimlik ile Türkiye'ye gelen ve Malatya'da yakalanan PKK/KCK'lı terörist M.A. sevk edildiği adliyede tutuklandı.


İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri koordinasyonunda yürütülen çalışma kapsamında, terör örgütü PKK/KCK üyesi M.A.'nın, başkasına ait kimlik ile Suriye'den Türkiye'ye giriş yaptığını tespit edildi.





Şüpheli M.A., Akçadağ ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı. Üzerinde eylem amaçlı patlayıcı madde hazırlama tarifinin yazılı olduğu doküman ele geçirilen M.A.'nın 5 yıldır faaliyet yürüttüğü terör örgütünde 'özel kuvvet' mensubu olduğu ve Türkiye'ye suikast ile bombalı eylem yapmak için gönderildiği belirlendi.





PARAMOTOR EĞİTİMİ ALMIŞ
Yapılan araştırmada teröristin, keskin nişancı tüfeği kullanma, el yapımı patlayıcı hazırlama, suikast ve sabotaj yapma ile son dönemde örgütün Türkiye geçiş için kullandığı paramotor eğitimleri aldığı anlaşıldı.

Kendisine gösterilen çok sayıda örgüt mensubunu teşhis ederek deşifresini sağlayan M.A., sevk edildiği adliyede tutuklanarak, cezaevine koyuldu.

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