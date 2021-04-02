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SON DAKİKA: Tayvan'da büyük felaket! Hualien bölgesinde tren raydan çıktı: 36 ölü, 60 yaralı

SON DAKİKA: Tayvan'da büyük felaket! Hualien bölgesinde tren raydan çıktı: 36 ölü, 60 yaralı
02.04.2021 10:40
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Son dakika haberine göre, Tayvan'ın doğusundaki Hualien bölgesinde trenin raydan çıkması sonucu 36 kişi öldü, 60 kişi yaralandı. Tayvan lideri Tsai Ing-wen, ilgili bakanlık ve kuruluşların kazaya ilişkin gerekli çalışmaları başlatmalarını istedi.


Tayvan'ın doğusundaki Hualien bölgesinde trenin raydan çıkması sonucu 36 kişi öldü, 60 kişi yaralandı.


TÜNELDE RAYDAN ÇIKTI
Ulusal basının Tayvan Ulaştırma Bakanlığına dayandırdığı bilgilere göre, yaklaşık 350 yolcu taşıyan 8 vagonlu tren, Hualien bölgesinde girdiği tünelde raydan çıktı.


Trenin 4. ve 5. vagonları ağır hasar alırken olay yerine itfaiye ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.


36 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kazada 36 kişinin hayatını kaybettiği, 60 kişinin yaralandığı belirlendi.


Tayvan lideri Tsai Ing-wen, ilgili bakanlık ve kuruluşların kazaya ilişkin gerekli çalışmaları başlatmalarını istedi.

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