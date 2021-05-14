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SON DAKİKA: Tam kapanma kısıtlamaları bitiyor! İşte Türkiye'nin kademeli normalleşme ve açılma takvimi

SON DAKİKA: Tam kapanma kısıtlamaları bitiyor! İşte Türkiye'nin kademeli normalleşme ve açılma takvimi
14.05.2021 11:46
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Fahrettin Koca, sağlık...

Son dakika haberi! Milyonlar Pazartesi yapılacak kritik Kabine Toplantısı'na kilitlenirken Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca artıık Türkiye'nin önünde 17 Mayıs itibarıyla kademeli normalleşmenin olduğunu açıkladılar ve önemli sinyaller verdiler. Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının ardından Sağlık Bakanı Koca da yaptığı açıklamada "Büyük bölümünü evlerimizde geçirdiğimiz bir ayın sonunda kısıtlamaların kademeli olarak kalkacağı günlere ulaşıyoruz" dedi. Peki, okullarda yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? İşte sokağa çıkma kısıtlamalarının kaldırılmasına dair bilgilerle Türkiye'nin kademeli normalleşme ve açılma takvimi.


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