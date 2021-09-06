Haberler Yaşam Videoları SON DAKİKA! Taksim Metrosu'nda intihar girişimi! Seferler aksıyor

SON DAKİKA! Taksim Metrosu'nda intihar girişimi! Seferler aksıyor

SON DAKİKA! Taksim Metrosu'nda intihar girişimi! Seferler aksıyor
06.09.2021 16:13
Ana Sayfa 00:33
Tanju Özcan Yüksek Disiplin...
Ana Sayfa 00:36
CHP yandaşı Can Ataklı'dan...
Ana Sayfa 03:00
Başkan Erdoğan sınıfları...
Ana Sayfa 02:37
CHP'li Kadıköy halkı bile...
Ana Sayfa 02:57
Ümraniye’de kaygan zeminde...
Ana Sayfa 04:25
O atasözü gerçek oldu
Ana Sayfa 04:44
Konya'dan sonra şimdi de...
Ana Sayfa 02:40
"Daha Adil Bir Dünya Mümkün"
Ana Sayfa 00:31
Tepeüstü'nde trafiği...
Ana Sayfa 01:50
Korku dolu anlar! Evi ateşe...
Ana Sayfa 02:39
2022-24 Orta Vadeli Programı...
Ana Sayfa 02:49
Babaya son bakış! Antalya'da...

Son dakika haberine göre Taksim Metro İstasyonu'nda intihar girişimi nedeniyle seferler durduruldu. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "Seferlerimiz Yenikapı-Şişhane ve Osmanbey-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi.


Taksim Metro İstasyonu'nda intihar girişimi nedeniyle seferler durduruldu. Taksim Metro İstasyonu'nda bir kişi saat 15.30 sıralarında intihar girişiminde bulundu. İntihar girişimi nedeniyle metro seferlerinde aksama oldu. Taksim istasyonu kapatıldı. Metro İstanbul tarafından yapılan yazılı açıklamada "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim istasyonumuzda bir vatandaşımızın intihar girişiminde bulunması nedeniyle Taksim istasyonumuz işletmeye kapatılmıştır. Seferlerimiz Yenikapı-Şişhane ve Osmanbey-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yaşam Videoları
SON DAKİKA