Haberler Video Yaşam Videoları Son dakika: Sokağa çıkma kısıtlaması saatinde alkol alıp polisten kaçtılar! 10 dakikada 4 ayrı ceza

Son dakika: Sokağa çıkma kısıtlaması saatinde alkol alıp polisten kaçtılar! 10 dakikada 4 ayrı ceza

Son dakika: Sokağa çıkma kısıtlaması saatinde alkol alıp polisten kaçtılar! 10 dakikada 4 ayrı ceza
22.11.2020 09:37
Ana Sayfa 06:32
Milyoner'de gözyaşları sel...
Ana Sayfa 01:52
İBB'ye Ronaldo eleştirisi
Ana Sayfa 01:24
Kimler ne zaman sokağa...
Ana Sayfa 03:04
'Babam ateist inancı olmayan...
Ana Sayfa 00:40
Hidayet Türkoğlu koronavirüse...
Ana Sayfa 02:05
Başkan Erdoğan'dan G-20 öncesi...
Ana Sayfa 02:35
Kuzey Marmara Otoyolu...
Ana Sayfa 03:37
Ovit Dağı Geçidi'nde 12 ay...
Ana Sayfa 00:53
Pfizer-BioNTech aşısı hakkında...
Ana Sayfa 01:12
145 yıllık rüya:...
Ana Sayfa 01:01
DHKP-C’ye operasyon: 1 kilo...
Ana Sayfa 01:09
DEAŞ'a çok ağır darbe!...

Son dakika haberi... Bursa'da, sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla otomobiliyle alkollü bir şekilde trafik çevirmesine giren Z.D.(52), otomobilinden indikten sonra yaya olarak kaçmaya çalışırken polis ekipleriyle yaşanan nefes kesen kovalamaca sonucunda yakalandı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Z.D.'ye 10 dakika içerisinde 4 farklı suçtan ceza uygulanırken, ehliyetsiz sürücünün otomobili ise bağlandı.


Son dakika haberi... Bursa'da, sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla otomobiliyle alkollü bir şekilde trafik çevirmesine giren Z.D.(52), otomobilinden indikten sonra yaya olarak kaçmaya çalışırken polis ekipleriyle yaşanan nefes kesen kovalamaca sonucunda yakalandı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Z.D.'ye 10 dakika içerisinde 4 farklı suçtan ceza uygulanırken, ehliyetsiz sürücünün otomobili ise bağlandı.

Yaşam Videoları