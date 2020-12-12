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SON DAKİKA: Sancıları tutan hamile kadın hastane kapısında araçta doğum yaptı

SON DAKİKA: Sancıları tutan hamile kadın hastane kapısında araçta doğum yaptı
12.12.2020 10:58
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Son dakika haberine göre, Sancaktepe'de, sancıları tuttuğu için eşi tarafından hastaneye götürülen hamile kadın, inemeyince gelen doktorlar tarafından hastane kapısında araçta doğum yaptırıldı.


İstanbul Sancaktepe'de, sancıları tuttuğu için eşi tarafından hastaneye götürülen hamile kadın, inemeyince gelen doktorlar tarafından hastane kapısında araçta doğum yaptırıldı.





Olay, Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde meydana geldi. Adı öğrenilemeyen kadın, doğum sancıları tutunca eşi tarafından araçla hastaneye doğru yola çıktı.




Hastanenin önüne geldikleri sırada kadın araçtan inemedi. Bunun üzerine hastaneden çıkarak gelen doktorlar, kadına araçta doğum yaptırdı.






BEBEK VE ANNENİN DURUMU İYİ
Hastanede tedavi altına alınan kadın ile bebeğinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.




Sağlık çalışanlarının koşuşturmaları ve bebeği kucaklayarak hastaneye götürmeleri bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.



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