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SON DAKİKA! Sakarya'da çok acı olay! Yangında baba ve üç çocuğu hayatını kaybetti

SON DAKİKA! Sakarya'da çok acı olay! Yangında baba ve üç çocuğu hayatını kaybetti
19.09.2021 06:09 - Son Güncelleme: 19.09.2021 06:17
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Son dakika haberi... Sakarya Geyve'de bir evde sobadan çıkan yangında baba ve üç çocuğu hayatını kaybetti. Yaralı olarak kurtulan bir çocuk ve annenin tedavisi sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Sakarya'nın Geyve ilçesinde, evde sobanın parlaması nedeniyle çıkan yangında baba ve üç çocuğu hayatını kaybetti. Yaralanan anne ile bir çocuğunun ise hastanede tedavisi devam ediyor.

Geyve ilçesi Bağcaz Mahallesi'nde arkadaşlarına ait evde kalmaya giden Bekçi ailesinin yaktığı sobanın parlaması sonucu yangın çıktı. Evden yükselen alevleri görenler durumu 112'ye bildirdi. İhbar üzerine, adrese çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucu yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın nedeniyle baba Bayram Bekçi (37), çocukları Ömer Faruk (11), Dilara (14), ve Eslem Asaf (1) yaşamını yitirdi. Yangında yaralanan anne Pınar Bekçi ile çocuğu Eymen (4) ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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