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SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı 8 Temmuz 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı!

SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı 8 Temmuz 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı!
08.07.2021 20:36
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Sağlık Bakanlığı 8 Temmuz 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren koronavirüs tablosunu paylaştı. Tabloya ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Mavi olmaya yaklaşan illerimizin sayısı artıyor. Aşı ile tam bağışıklık sağlanabilmesi için biran evvel aşınızı olun." ifadelerine yer verdi.


Türkiye'de son 24 saatte 226 bin 427 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 171 kişinin testi pozitif çıktı, 48 kişi hayatını kaybetti. Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 842 bin 570 aşı uygulandı.

"BİRAN EVVEL AŞINIZI OLUN"
Tabloya ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Mavi olmaya yaklaşan illerimizin sayısı artıyor. Aşı ile tam bağışıklık sağlanabilmesi için biran evvel aşınızı olun." ifadelerine yer verdi.

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