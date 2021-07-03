Haberler Video Yaşam Videoları SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı 3 Temmuz 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı!

SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı 3 Temmuz 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı!

SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı 3 Temmuz 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı!
03.07.2021 21:17
Ana Sayfa 00:55
Meteorolojiden o illere...
Ana Sayfa 00:34
Ekmek hamuruyla top oynayan 3...
Ana Sayfa 00:14
Burcu Esmersoy mavi...
Ana Sayfa 00:57
Başkent'te hortum paniği
Ana Sayfa 00:44
Başkan Erdoğan Üsküdar'da...
Ana Sayfa 00:43
Tosuncuk'un üzeri böyle arandı
Ana Sayfa 06:12
"22.30'da Türkiye'de olacak"
Ana Sayfa 04:17
İmamoğlu Kanal İstanbul'u...
Ana Sayfa 00:09
İnsan sağlığını tehdit eden...
Ana Sayfa 00:56
Türkiye’nin ‘Yavuz’ Kocaeli’ne...
Ana Sayfa 01:49
İstanbul'a cumartesi günü için...
Ana Sayfa 00:16
Fenomen Şeyma Subaşı, Mısırlı...

Sağlık Bakanlığı 3 Temmuz 2021 koronavirüs vaka ve vefat sayılarını içeren koronavirüs tablosunu paylaştı. Son 24 saatte 4 bin 537 yeni vaka, 478 yeni hasta tespit edildi. 45 kişi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti.


Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 218 bin 924 Kovid-19 testi yapıldı, 4 bin 537 kişinin testi pozitif çıktı, 45 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 478 olarak kayıtlarda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 702 oldu, 4 bin 913 kişinin Kovid-19 tedavisi veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 310 bin 769'a yükseldi.

Test sayısı 61 milyon 455 bin 218'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 440 bin 368, vefat sayısı da 49 bin 874 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,7, yatak doluluk oranı yüzde 52,4, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 61,5, ventilatör doluluk oranı yüzde 28,1, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Yaşam Videoları