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SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı 25 Haziran 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı!

SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı 25 Haziran 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı!
25.06.2021 19:54
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Son dakika haberi: Türkiye'de 5 bin 630 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 56 kişi yaşamını yitirdi. Ağır hasta sayısı 737 oldu, 7 bin 184 kişinin Kovid-19 tedavisi veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 261 bin 892'ye yükseldi. 25 Haziran 2021 Cuma gününe ait koronavirüs tablosunun detayları haberimizde...


SON DAKİKA HABER: Türkiye'de son 24 saatte 222 bin 936 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 630 kişinin testi pozitif çıktı, 56 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 222 bin 936 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 630 kişinin testi pozitif çıktı, 56 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 477 olarak kayıtlarda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 737 oldu, 7 bin 184 kişinin Kovid-19 tedavisi veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 261 bin 892'ye yükseldi.

Test sayısı 59 milyon 667 bin 586'ya ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 398 bin 878, vefat sayısı 49 bin 473 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,9, yatak doluluk oranı yüzde 49,3, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63,3, ventilatör doluluk oranı yüzde 27, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

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