Haberler Video Yaşam Videoları SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı 12 Haziran 2021 koronavirüs vaka ve vefat tablosunu paylaştı

SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı 12 Haziran 2021 koronavirüs vaka ve vefat tablosunu paylaştı

SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı 12 Haziran 2021 koronavirüs vaka ve vefat tablosunu paylaştı
12.06.2021 19:41
Ana Sayfa 00:15
Aleyna Tilki’nin roman havası...
Ana Sayfa 06:10
Serenay Sarıkaya mini...
Ana Sayfa 01:41
Necmettin Kesgin davasında...
Ana Sayfa 01:31
Ünlü futbolcudan ayrılan...
Ana Sayfa 01:45
Makam aracını 8 kez durdurdu
Ana Sayfa 01:19
Bakan Akar'dan Libya'da net...
Ana Sayfa 02:11
Bodrum’da fahiş fiyatlar gene...
Ana Sayfa 01:57
İstanbul'a son dakika uyarısı:...
Ana Sayfa 01:33
İtalya mağlubiyeti dünya...
Ana Sayfa 01:42
3. kattan düşerek hayatını...
Ana Sayfa 04:34
Bakan Koca 20 yaşa aşı için...
Ana Sayfa 00:34
Hem annesi hem kendisi...

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 75 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 6 bin 76 yeni vaka sayısının olduğunu açıkladı. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları haberimizde...


SON DAKİKA HABERİ | Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 75 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 48 bin 668'e yükseldi.

Toplamda 56 milyon 789 bin 542 test yapıldı. Bugün yapılan 218 bin 758 testten 6 bin 76 yeni vaka sayısı, 503 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi.

Toplam vaka sayısının 5 milyon 325 bin 435, bugün iyileşen 5 bin 112 kişiyle toplam iyileşen hasta sayısının 5 milyon 198 bin 57'ye yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 2,7, ağır hasta sayısının ise 973 olduğu açıklandı.

Yaşam Videoları