Haberler Video Yaşam Videoları SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı 10 Haziran 2021 koronavirüs vaka ve vefat tablosunu paylaştı

SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı 10 Haziran 2021 koronavirüs vaka ve vefat tablosunu paylaştı

SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı 10 Haziran 2021 koronavirüs vaka ve vefat tablosunu paylaştı
10.06.2021 19:36
Ana Sayfa 01:18
Başkan Erdoğan, Macron ile...
Ana Sayfa 01:06
Aşılamada yeni kademe!
Ana Sayfa 02:10
Eray Çakın tutuklandı
Ana Sayfa 02:45
Levazım-Dolmabahçe Tüneli...
Ana Sayfa 39:08
Hülya ve Hashatun kardeşlerden...
Ana Sayfa 00:10
Aslışah Alkoçlar'a eşinden...
Ana Sayfa 01:05
Aydın Nazilli'de yağmur sele...
Ana Sayfa 05:02
Bakan sordu Güneş yanıtladı!...
Ana Sayfa 00:58
Survivor'da ilan-ı aşk!...
Ana Sayfa 01:35
Bayrampaşa'da büyük panik!...
Ana Sayfa 02:11
Mayıs ayında hizmete girdi!
Ana Sayfa 00:36
Kocaeli'de korkunç olay! Yavru...

Sağlık Bakanlığı 10 Haziran 2021 koronavirüs vaka ve vefat sayılarını içeren son koronavirüs tablosunu paylaştı. İşte haberin detayları ve salgının seyrinde son durum...


Sağlık Bakanlığı 10 Haziran 2021 koronavirüs vaka ve vefat sayılarını içeren son koronavirüs tablosunu paylaştı.

Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 320 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 408 kişinin testi pozitif çıktı, 96 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 1009 oldu, 6 bin 895 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 186 bin 728'e yükseldi.

Yaşam Videoları