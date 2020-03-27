Son dakika: Rize'de bir belde ve 4 köy karantinada! Koronavirüs nedeniyle Türkiye'de ilk 27.03.2020 15:48

Türkiye'de koronavirüs salgınının engellenmesi için alınan tedbirler sürerken, Rize'de merkeze bağlı Kendirli Beldesi ve belde ile yakın temasta olan 4 köy karantina altına alındı. Bir bölgenin karantina altına alınması tedbiri Türkiye'de ilk kez uygulandı.