Son dakika: Rize'de alevler Gölyayla'yı sardı! 5 ev küle döndü

Son dakika haberi... Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Gölyayla köyünde bir yangın çıktı. Meydana gelen yangında köyde bulunan 5 ev zarar görürken, can kaybı olmadığı bildirildi.

Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Gölyayla köyünde çıkan yangına müdahale ediliyor.

İkizdere Kaymakamı Cafer Kaymakçı, AA muhabirine, yangının köyde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sobadaki ateşten çıktığını tahmin ettiklerini söyledi.

Kaymakçı, şu ana kadar 5 evin yandığını belirterek, "Yangına müdahale ediyoruz ancak rüzgarın etkisiyle büyüyerek devam ediyor. Çevredeki evlere sıçramasından endişe ediyoruz, ekiplerimiz yangını söndürmek için ellerinden gelen her şeyi yapıyor." dedi.

Alevlere Rize, Kalkandere ve İkizdere itfaiye ekipleri müdahalede bulunuyor.