SON DAKİKA: Nusret Gökçe'nin dükkanında yangın! Etiler'de panik dolu dakikalar...

Son dakika haberi Nusret Gökçe'nin Etiler'deki dükkanından geldi. Saltbae (Tuzlama) hareketiyle tüm dünya fenomen haline gelen ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Nusret Gökçe’nin restoranında büyük bir panik yaşandı. Ünlü işletmecinin sahibi olduğu restoran zincirinin Etiler şubesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Son dakika haberi Nusret Gökçe'nin Etiler'deki dükkanından geldi. Ünlü etçi Nusret Gökçe'nin restoranında yangın paniği yaşandı. İzolasyon çalışması sırasında binanın yan cephesi alev aldı.



İTFAİYE EKİPLERİ SÖNDÜRDÜ

Yangına Beşiktaş İtfaiye Grup Amirliği'ne bağlı dört itfaiye aracı müdahale etti. Ekipler binanın tutuşan yan cephesini sökerek yangını söndürdü. Dünyanın birçok bölgesinde dükkanı bulunan Nusret'in bu restoranının 2017 yılında da çatısında yangın çıkmış, kısa sürede kontrol altına alınmıştı.



DOĞDUĞU TOPRAKLARI PAYLAŞTI

Instagram hesabından 34 milyondan fazla takipçisi olan Nusret, birkaç gün önce de doğduğu toprakların videosunu takipçilerinin beğenisine sunmuştu.

Paylaşımında Ramazan ayını tebrik eden Nusret, gönderisine, "Nereden geldiğini unutma. Burası doğduğum köy ve bunlar halkım için inşa ettiklerim. Sevgili anne ve babam Fatma ve Faik Gökçe'nin adını verdiğim kütüphane, misafirhane, cami, eğlence merkezi, İngilizce kursu ve bilgisayar laboratuvarı" notunu düşmüştü.



Erzurum'un Paşalıköy'de doğan ve mesleğine kasaplarda çıraklık yaparak başlayan Nusret Gökçe'nin paylaşımı kısa bir süre içinde yaklaşık 350 bin kez görüntülendi.



40 MİLYON TL'LİK TELİF DAVASI

Nusret geçtiğimiz haftalarda da telif davasıyla gündeme gelmişti. Gökçe, iki sanatçının tasarımlarını izinsiz olarak peçeteden baharatlıklara kadar her yerde kullanınca 40 milyon TL'lik davayla karşı karşıya kalmıştı.