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SON DAKİKA! Niğde'de öğrencileri taşıyan otobüs devrildi! Ölü ve yaralılar var

SON DAKİKA! Niğde'de öğrencileri taşıyan otobüs devrildi! Ölü ve yaralılar var
22.05.2022 07:21

OTOMATİK OYNAT

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Son dakika haberine göre Niğde Ulukışla Otoyolu'nda öğrencileri taşıyan bir otobüs şarampole yuvarlandı. Feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 42 kişi ise yaralandı.

Yaşam Videoları

Niğde'de otobüsün devrilmesi sonucu, 2 kişi yaşamını yitirdi, 42 kişi yaralandı.

Adana'dan Konya'ya giden sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 41 C 0641 plakalı otobüs, Adana-Niğde Otoyolu Güney köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda, polis, jandarma, itfaiye, sağlık, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi.

Kazada, 2 kişi hayatını kaybetti, 42 kişi yaralandı.

Yaralılar, bölgedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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