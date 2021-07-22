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SON DAKİKA: Necla ve Metin Büyükşen’i öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı

SON DAKİKA: Necla ve Metin Büyükşen’i öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı
22.07.2021 23:22
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Konya'da 2018 yılında öldürülen Metin ve Necla Büyükşen çiftinin cinayetine ilişkin gözaltına alınan Afganistan uyruklu Abdulhamid Uzbek, tutuklandı.


Konya'da 2018 yılında öldürülen Büyükşen cinayetine ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

AFGAN ÇOBAN TUTUKLANDI
Konya'nın Karatay ilçesinde 3 yıl önce öldürülen Necla ve Metin Büyükşen çifti cinayetiyle ilgili 3 gün önce Ankara'da çobanlık yaparken yakalanan Afganistan uyruklu Abdulhamid Uzbek, ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖZALTINA ALINMIŞTI
Konya'da, Metin ve Necla Büyükşen çiftinin 3 yıl önce maskeli bir kişi tarafından av tüfeğiyle öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada, cinayeti işlediği iddiasıyla gözaltına alınan Afgan uyruklu şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Jandarma ekiplerince yapılan çalışma neticesinde Ankara'da yakalanan şüpheli H.A, Konya İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Konya Adliyesine sevk edildi.

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