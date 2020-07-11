Son dakika: Muş'ta terör örgütü PKK'ya darbe: 3 depodaki mühimmat ele geçirildi

11.07.2020 11:21

Son dakika haberine göre, Muş merkez ve Varto ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 3 depoda çok sayıda silah, patlayıcı ve yaşam malzemesi ile mühimmat ele geçirildi.

Muş merkez ve Varto ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 3 depoda çok sayıda silah, patlayıcı ve yaşam malzemesi ile mühimmat ele geçirildi.





İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince son dönemde il merkezindeki Şenyayla ile Varto ilçesinin Kolan bölgesinde operasyonlar gerçekleştirildi.









Bu operasyonlarda; terör örgütüne ait 3 depo tespit edildi. Depolarda 1 makineli tüfek, 11 el bombası, 33 roketatar mühimmatı, 1269 muhtelif cins ve çapta mühimmat, 11 tüfek şarjörü, 27 elektrikli fünye, 9 el yapımı patlayıcı düzeneği, 2 telsiz, akü, ampermetre, muhtelif miktarda doküman ve yaşam malzemesi ele geçirildi.