RAMAZAN İMSAKİYE
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SON DAKİKA! Muğla Bodrum'da makilik ve ormanlık alanda yangın çıktı

SON DAKİKA! Muğla Bodrum'da makilik ve ormanlık alanda yangın çıktı
17.04.2022 09:10

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde ormanlık ve makilik yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor. Yakaköy Mahallesi Çilek Caddesi mevkiinde saat 05.00 sıralarında orman ve makilik yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler büyümeye başladı. Dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve gönüllü sivil toplum kuruluşu ekibi sevk edildi. Polis ekiplerince yangın bölgesinin girişi araç trafiğine kapatıldı. Rüzgarın da etkisiyle yangın Dereköy mevkiine kadar ilerledi. Bölgede yer yer bölgesel hafif yağmur etkili olurken, arazinin sarp ve engebeli olması nedeniyle, ekiplerin yangına mudahalesi güçlükle sürüyor.

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