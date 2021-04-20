RAMAZAN İMSAKİYE
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SON DAKİKA: MİT ve emniyetten ortak operasyon: Eylem hazırlığında olan DEAŞ’lılara şafak baskını!

SON DAKİKA: MİT ve emniyetten ortak operasyon: Eylem hazırlığında olan DEAŞ’lılara şafak baskını!
20.04.2021 08:49
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Son dakika haberine göre, İstanbul'da MİT ve emniyetin terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlendiği operasyonda eylem hazırlığında olduğu öne sürülen 14 kişi gözaltına alındı.


İstanbul'da MİT ve emniyetin terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlendiği operasyonda eylem hazırlığında olduğu öne sürülen 14 kişi gözaltına alındı.


İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve MİT'in ortak çalışması sonrası terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı şüphelilere yönelik 4 ilçede 8 adrese operasyon yapıldı.


YABANCI UYRUKLU 14 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Operasyonda örgütle bağlantı olduğu ve eylem hazırlığında olduğu belirtilen yabancı uyruklu 14 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken sorgularının devam ettiği öğrenildi

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