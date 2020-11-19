Haberler Video Yaşam Videoları SON DAKİKA: Marmara'da deniz ulaşımına fırtına engeli! İşte iptal edilen İDO ve BUDO seferleri

SON DAKİKA: Marmara'da deniz ulaşımına fırtına engeli! İşte iptal edilen İDO ve BUDO seferleri

SON DAKİKA: Marmara'da deniz ulaşımına fırtına engeli! İşte iptal edilen İDO ve BUDO seferleri
19.11.2020 11:01
Ana Sayfa 02:18
Terör örgütündeki 'çözülme'...
Ana Sayfa 01:39
İkinci el otomobilde fiyatlar...
Ana Sayfa 01:11
Adana'da feci son: Genç kız...
Ana Sayfa 01:33
Faizsiz konut almak...
Ana Sayfa 04:36
Yurtiçi piyasaların gözü...
Ana Sayfa 03:58
Osman Bey toya geliyor
Ana Sayfa 05:35
Targun Hatun kimdir, tarihte...
Ana Sayfa 00:44
Alman polisi, milletvekiline...
Ana Sayfa 06:46
Osman Bey Targun Hatun'u...
Ana Sayfa 02:41
MEB açıkladı! Sınavlar...
Ana Sayfa 01:04
Caner Cindoruk bakın kimlerle...
Ana Sayfa 00:35
Tünel kazan 8 terörist......

Son dakika haberine göre, İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.


İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

İDO'nun iptal ettiği seferler şöyle
07:45 Kabataş-Kadıköy-Bursa
07:45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı
08:30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

BUDO'da iptal edilen seferler şöyle:
07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
09:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)


TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Yaşam Videoları