SON DAKİKA: Marmara'da deniz ulaşımına fırtına engeli! İşte iptal edilen İDO ve BUDO seferleri

Son dakika haberine göre, İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

İDO'nun iptal ettiği seferler şöyle

07:45 Kabataş-Kadıköy-Bursa

07:45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı

08:30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

BUDO'da iptal edilen seferler şöyle:

07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

09:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)





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